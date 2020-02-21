Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 1 копейку к предыдущему закрытию до 64,21 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 41,3 тыс. сделок на сумму порядка 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,14—64,57 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 69,7 рубля и вырос на 48 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 10,3 тыс. сделок примерно на 510,5 млн евро по курсам от 69,22 до 69,98 рубля за евро.

«Рубль обновил сегодня минимумы ноября прошлого года в паре с долларом США. «Американец» силен, об этом мы говорили всю неделю. Он крепок даже не потому, что феноменально прочна американская экономика, а вера в ее валюту безмерна. Доллар крепнет, потому что евро выглядит очень слабо, и чем дальше, тем слабее. Отсюда и его повсеместное влияние на торгуемые валюты. Кроме того, часть логических способностей инвесторов все же не дремлет и продолжает хеджировать риски, связанные с вирусом, и покупает доллар. «Гринбек» к вечеру пятницы тестировал 64,5 рубля, но откатился чуть ниже и пытается закрепиться около 64,42 рубля. Новой целью подъема может стать область 64,85. Евро/рубль восстановился к 69,61», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.