Один из крупнейших американских банков Wells Fargo сообщил, что заплатит штраф в 3 млрд долларов за урегулирование претензий властей.

Соглашение заключено с Министерством юстиции и с Комиссией по ценным бумагам и рынкам.

Гендиректор банка Чарли Шарф признал, что сложившаяся ранее при выдаче кредитов практика «не соответствовала ценностям» банка. Он заверил, что банк произвел фундаментальные изменения в бизнес-модели, вознаграждении менеджеров, руководстве и практике управления.

По результатам соглашения Минюст отказывается выдвигать уголовные обвинения по нарушениям в банке в 2002—2016 годах. Отдельное соглашение об урегулировании касается гражданских исков Минюста. Кроме того, банк создаст 500-миллионный фонд для компенсации инвесторам, пострадавшим от действий сотрудников кредитной организации.

Ранее выяснилось, что работники Wells Fargo, от которых требовали привлекать все больше клиентов, создали более 3 млн фальшивых банковских счетов, причем во многих случаях за содержание этих счетов платили ничего не подозревающие клиенты банка. ФРС оштрафовала банк на 185 млн долларов, еще 142 млн долларов были выплачены за урегулирование гражданского иска. Кроме того, банк впоследствии признался в том, что завышал комиссионные по розничной ипотеке и продавал клиентам не требующуюся им автостраховку «в нагрузку» к другим услугам.

Wells Fargo входит в так называемую большую четверку банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги, в его управлении находятся активы почти на 2 трлн долларов. Число сотрудников составляет около 268 тыс. человек в 42 странах и территориях. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).