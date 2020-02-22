Суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы главу коллекторской фирмы, чьи сотрудники рассылали должникам сообщения с угрозами и нецензурной лексикой и применяли программы автодозвона. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«За нарушение законодательства в сфере осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности руководителя ООО «Проф коллекшн» впервые привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации на шесть месяцев», — сообщили в управлении.

В ходе административных расследований по нескольким жалобам жителей Москвы приставы установили, что работники компании для общения с гражданами использовали программы автодозвона [частота звонков должникам ограничена законом, вступившим в силу в 2017 году] и направляли многочисленные текстовые сообщения, в которых в том числе содержались оскорбления, ненормативная лексика, угрозы в отношении родных и близких должников, оказывая тем самым недопустимое психологическое воздействие.

По результатам проверок в Арбитражный суд Москвы были направлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). С учетом того, что компания ранее уже привлекалась судом к штрафам за аналогичные нарушения, суд применил к гендиректору компании дисквалификацию сроком на шесть месяцев [лишение права осуществлять деятельность по управлению юридическим лицом].