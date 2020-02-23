Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки «Тур Антальи».

«Сейчас идет процесс согласования порядка расчетов соответствующими ведомствами, но уже есть некоторые договоренности по этому поводу, это точно. Это, конечно, очень поможет развитию туризма. Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, однако нет пока какого-то окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки», — сообщил он.

Согласно прогнозу губернатора провинции, число посещающих турецкую Анталью российских туристов в 2020 году увеличится на 15% и превысит 6 млн человек. По его словам, в прошлом году Анталью посетили более 16 млн туристов.