С торгов ушло имущество должников на 15 млрд рублей за 2019 год, что на 3 млрд больше по сравнению с 2018-м, пишут «Известия» . Это максимум за последние пять лет, следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Денежные средства, полученные от принудительной реализации имущества, направляются на погашение долга перед взыскателем. Если сумма превышает размер задолженности по исполнительному производству, разница подлежит возврату должнику, рассказали в ФССП.

Чаще всего аресту подлежат транспорт (легковые и грузовые автомобили, а также спецтехника), недвижимость (квартиры, жилые дома, земельные участки, объекты незавершенного строительства, нежилые здания и помещения) и электронная бытовая техника. Но среди имущества должников могут оказаться и мебель, и различное оборудование, и даже мобильные телефоны, пояснили в ФССП. Собственность реализуется через торги на сайте Росимущества, информация также дублируется на ресурсе приставов. Срок принудительной реализации, как правило, не превышает двух месяцев.

Судебные приставы рекомендуют должникам торговаться с кредиторами Советы указаны в памятке, которую подготовило управление ФССП по Москве.

По мнению экспертов, главные причины того, что приставам приходится арестовывать имущество должников, — рост кредитной активности в отсутствие финансового планирования или вынужденная необходимость поддержать прежний уровень жизни. Кроме того, такое положение дел может быть вызвано и, например, неправомерными действиями заемщика. К распродаже имущества приставы прибегают как к самой крайней мере, когда выясняется, что у должника нет никаких средств: ни наличных, ни безналичных на банковских счетах, пояснили эксперты. При этом по закону нельзя арестовывать единственное жилье должника, а в случае с частным домом — и земельный участок под ним. Также нельзя забирать предметы личного обихода, такие как одежда и обувь.