Финансовая корпорация Mastercard из-за распространения нового коронавируса может не достичь намеченных ранее показателей выручки в текущем году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

Как отмечается в документе, «коронавирус оказывает влияние на зарубежные поездки, а также в меньшей степени на рост объемов трансграничной электронной торговли». В компании отметили, что пересмотрели прогнозы по выручке, которые были представлены ранее в текущем году.

Согласно новым оценкам, рост выручки в I квартале, который закончится в марте, может составить 9—10% в годовом исчислении. Это на 2—3 процентных пункта меньше, чем компания прогнозировала в январе. В Mastercard констатировали, что пока не могут с уверенностью сказать, как повлияет распространение коронавируса на итоги других кварталов. В компании не уточняют, на сколько именно может снизиться выручка за текущий год по сравнению с прежними прогнозами.