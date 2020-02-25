СКБ-Банк снизил ставку по потребительскому кредиту. Минимальная ставка по кредиту «Простой и удобный» теперь составляет 7% (ранее 9,9%) годовых при условии подачи заявки на сайте банка (иначе плюс 1 п. п. к базовой ставке), максимальная — 23% годовых, сумма финансирования — от 51 тыс. до 1,5 млн рублей на срок до пяти лет.

Дополнительно ставку можно снизить на 2 п. п., если заемщик воспользовался услугой «Выбери себе ставку сам» (при оформлении заявки на 60 месяцев), снижение процентной ставки происходит с 13-го ежемесячного платежа по графику при условии, что просроченная задолженность по кредитному договору отсутствовала либо не превышала пяти календарных дней по каждому случаю ее возникновения.

«Привлекательность минимальной ставки обусловлена не только ее частым снижением со стороны банка, но и отсутствием обязательных требований к личному страхованию, несмотря на это, банк самостоятельно определяет итоговую ставку для заемщика, и конечная ставка может достигать 23% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.