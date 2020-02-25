Держателям карт Visa, Mastercard и Mastercard BusinessCard, выпущенных Банком ДОМ.РФ, стал доступен сервис бесконтактной оплаты Apple Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.