Финансовая корпорация Mastercard заявила о назначении нового генерального директора, им стал Майкл Мибах, ранее занимавший пост руководителя производственного отдела компании. Об этом во вторник сообщается в заявлении Mastercard, размещенном на официальном сайте.

«Так как компания переходит на следующую стадию роста, наши руководители во главе с Майклом выведут нас на новый уровень», — прокомментировал решение компании генеральный директор Аджай Банга. Он также подчеркнул опыт Мибаха в управлении крупными бизнес-проектами, а также его большой вклад в развитие компании.

Майкл Мибах вступает в должность генерального директора с 1 января 2021 года, перед этим он займет пост президента компании с 1 марта 2020-го. Банга перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров с 1 января 2021 года.