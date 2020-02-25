Менеджмент ВТБ предложит выплату дивидендов в 50% прибыли по МСФО за 2019 год двумя разными траншами: во II квартале после годового собрания акционеров (ГОСА) — по обыкновенным акциям, в IV квартале — по привилегированным акциям; дивидендная доходность по всем акциям в итоге составит около 9,7%, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Предложение менеджмента — направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год. Мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами. Первый транш — во втором квартале, мы выплатим дивиденды владельцам обыкновенных акций. А в четвертом квартале выплатим оставшиеся дивиденды владельцам префов», — сказал он, пояснив, что это позволит банку снизить давление на капитал в целях выполнения введенных с 2020 года нормативов по достаточности капитала для системно значимых банков, согласно «Базелю III».

Пьянов пояснил, что финальное решение о выплате дивидендов будет принято на ГОСА, однако сейчас менеджмент ВТБ сформировал свои предложения по данному вопросу, которые будут представлены набсовету и при одобрении вынесены на голосование на ГОСА, которое по закону должно быть проведено до конца июня.

По его словам, дивидендный поток будет распределен между разными типами акций, исходя из принципа уравнивания дивидендной доходности; дивидендная доходность обыкновенных акций будет рассчитана на основе средней цены акций в 2019 году. При чистой прибыли-2019 около 200 млрд рублей и общем размере дивидендных выплат около 100 млрд рублей дивидендный поток распределяется почти равномерно между обыкновенными и привилегированными акциями. «Дивидендная доходность при этом составит примерно 9,7%», — сказал Пьянов.

«Дивиденды будут выплачены двумя частями: по итогам ГОСА будут выплачены дивиденды по обыкновенным акциям, при этом будет также утверждена некая минимальная сумма дивидендов по привилегированным акциям типов 1 и 2, чтобы они не становились голосующими, дивиденды по привилегированным акциям будут выплачены в четвертом квартале», — сказал он.

Государство (через различные структуры — в зависимости от того, кто является держателем разных типов акций) получает 100% дивидендов по привилегированным акциям и 60,9% дивидендов по обыкновенным акциям, 39,1% дивидендов по обыкновенным акциям получают миноритарные акционеры.