Стоимость коммерческих кредитов для регионов в среднем выросла в 2019 году, следует из тематического обзора Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Агентство провело анализ долговой нагрузки субъектов РФ и исполнения бюджетов в 2019 году . Рост доходов регионов замедляется, но все еще обеспечивает снижение долга, пришли к выводу эксперты.

В 2019-м долг регионов уменьшился практически до уровня 2014 года. Суммарно за прошлый год снижение составило 93,3 млрд рублей: 68 регионов сократили объем долга, 12 — увеличили, а в пяти субъектах РФ данный показатель не изменился.

С точки зрения структуры долга доля облигаций впервые с 2012 года превысила долю банковских кредитов, поскольку потребность регионов в последних снизилась. Благодаря профицитам бюджетов и накопленным остаткам средств общий объем кредитов в годовом сопоставлении сократился на 9%, тогда как размещения облигационных выпусков остались на уровне 2018 года.

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«Стоимость кредитов в среднем выросла. В 2019 году ключевая ставка планомерно снижалась, как и процентные ставки по новым кредитным договорам (как правило, они жестко привязаны к ключевой ставке). Тем не менее коммерческие кредиты в 2019-м оказались дороже, чем годом ранее. Об этом свидетельствует поквартальный средневзвешенный спред между процентной и ключевой ставками (в 2019 году он оказался больше, чем в 2018-м)», — отмечают в АКРА.

Аналитики напоминают, что рост налоговых и неналоговых доходов (ННД) регионов теперь необязателен для повторной реструктуризации бюджетного долга. Ранее в качестве условия отсрочки погашения бюджетного долга до 2029 года рассматривалось увеличение ННД регионов темпами, превышающими инфляцию. Теперь субъекты РФ смогут отсрочить возврат бюджетных кредитов и, возможно, списать часть долга, если будут направлять средства на создание новой инфраструктуры.

По мнению агентства, на долговом рынке могут активизироваться муниципалитеты. «Основная часть муниципального долга приходится на банковские кредиты. В отличие от регионов, муниципалитеты редко связаны обязательствами по снижению долговой нагрузки, что в последние годы приводило к росту номинального объема их долга, хотя и незначительному. Однако с 2020-го в оценке долговой устойчивости муниципалитетов и субъектов РФ будут использоваться одни и те же подходы, поэтому крупные муниципалитеты могут выйти на рынок облигаций, чтобы сгладить график погашения долга», — поясняют эксперты.

Еще один вывод исследования — совокупный профицит сохраняется, хотя дефицитных регионов стало больше. По итогам прошлого года совокупный профицит бюджета сократился более чем в 30 раз (до 15,5 млрд рублей с 491,5 млрд в 2018 году), а количество дефицитных регионов возросло (их стало на 17 больше, чем годом ранее). Остатки средств на счетах, по подсчетам АКРА, по итогам 2019-го увеличились несущественно.

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Основной прирост поступлений в региональные бюджеты обеспечили субсидии и иные межбюджетные трансферты. Максимальный рост расходов был зафиксирован по разделу бюджета «Национальная экономика», что может быть связано с финансированием национальных проектов.



По прогнозам АКРА, совокупный долг в текущем году может вырасти незначительно. «Планируемый субъектами РФ на 2020 год рост долга (без учета Москвы) составляет около 220 млрд рублей. Это консервативная оценка, а остатки временно свободных средств регионов по-прежнему высоки, следовательно, резкого роста относительной нагрузки на региональные и муниципальные бюджеты не произойдет», — отмечается в материале.