Банк Франции (Banque de France) готовится несколько понизить прогноз роста ВВП страны на 2020 год в связи с распространением в мире заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и его воздействием на экономику. Об этом во вторник заявил президент финансового учреждения Франсуа Виллеруа де Гало в ходе выступления в Министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции, сообщает агентство France-Presse (AFP).

«Весьма вероятно, что мы немного понизим прогноз развития (страны)», — сказал экономист. Он уточнил, что сделано это будет Центральным банком 23 марта при очередной публикации финансово-экономических показателей и прогнозов развития Франции. Он высказал при этом мнение, что воздействие заболевания COVID-19 на экономику «будет негативным, но временным».

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более, чем 30 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2 663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.