Корректировка цены нефти в бюджетном правиле до 45 долларов за баррель не окажет влияния на макроэкономику и при этом позволит дополнительно профинансировать образование и здравоохранение, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



«Хочу напомнить, что в 2006 году цена сбалансированности бюджета, ниже которой доходы от нефти тратились, а остальное шло в Резервный фонд, достигла 60 долларов за баррель и продолжала расти. В 2009 году она была более 110 долларов. Сегодня у нас цена отсечения — 42,4 доллара», — сказал Кудрин ТАСС.

«Я считаю, что она (цена отсечения) может быть 45 долларов и даже больше, это позволит дополнительно профинансировать образование, здравоохранение и инфраструктуру с учетом требований времени. Уверен, что сегодня такое осторожное изменение цены отсечения не окажет на макроэкономику влияния, как в нулевые», — добавил он.