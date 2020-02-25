В производство Следственного комитета РФ передано уголовное дело о краже денег с банковского счета, расследование которого началось в Томской области. Детали дела приводятся в сообщении ведомства.

По предварительным данным, житель города Северска Томской области, имевший судимость, в период с августа 2019 года по февраль 2020-го похитил с открытого в одном из банков счета ветерана Великой Отечественной войны принадлежащие последнему денежные средства. Сумма похищенного не уточняется, однако известно, что мошенник воспользовался ошибкой банковского клиента: как следует из релиза Следственного комитета, потерпевший при оформлении банковской карты указал неверную цифру в номере телефона для ее привязки. Ошибочно указанный номер оказался номером обвиняемого, который воспользовался ситуацией, начав посредством направления СМС-сообщений переводить деньги с карты потерпевшего на свой мобильный телефон и привязанную к нему банковскую карту.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.