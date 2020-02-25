Спрос на углеводороды, в том числе нефть, сохранится в ближайшие десятилетия, несмотря на замедление темпов роста потребления. Такое мнение в эфире Первого канала высказал глава Минэнерго Александр Новак.

«Мы, конечно, с точки зрения прогнозирования видим, что рост потребления нефти в мире будет сокращаться. Но в абсолютном выражении здесь никуда не деться, углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет», — сказал он.

Ранее в феврале Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки, — рекордно низкого уровня с 2011-го из-за влияния коронавируса нового типа.

Вспышка коронавируса уже ударила по потреблению нефти в Китае, который является крупнейшим в мире импортером этого вида сырья. Так, в I квартале мировой спрос упадет, по оценкам МЭА, на 435 тыс. баррелей в сутки.

Распространение коронавируса скажется не только на объемах спроса на нефть, но и на предложении стран ОПЕК и «не ОПЕК», отметило агентство. Так, уже пострадали от снижения спотовых цен на нефть Ангола, Оман и Конго, которые поставляют около 70% добываемой у себя нефти в Китай, говорилось в отчете. Также воздействие вируса на спотовые цены ощутила Бразилия, экспортирующая 60% добываемой у себя нефти в Китай. При этом Россия и Саудовская Аравия почувствовали влияние коронавируса на рынок в меньшей степени, поскольку не так сильно зависят от поставок нефти в КНР.