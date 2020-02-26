Роль российских госбумаг на глобальных рынках настолько велика, что запрет на операции с ними может спровоцировать самые негативные сценарии для всей международной денежно-кредитной системы, пишут «Известия» . Специалисты Института международных финансов признали, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков.

Облигации федерального займа (ОФЗ) входят во все основные глобальные индексы развивающихся стран, российские суверенные бумаги занимают там ключевую позицию. Об этом говорится в обзоре Института международных финансов (IIF) «Рыночные интервенции. Анализ последствий санкций США против России». Западные банки признали, что санкции спровоцируют резкий отток с развивающихся рынков, куда вложены их средства. Ограничения США на покупку госбондов РФ приведут к тому, что инвесторы столкнутся с необходимостью реформировать свои стратегии. Это спровоцирует перераспределение капитала между бумагами других стран. Инвесторы могут интерпретировать такую меру как первый шаг к ограничениям на владение российскими гособлигациями в принципе.

Другое негативное следствие санкций против российского финрынка — возможный уход «дочек» иностранных банков из страны. Ограничения на приобретение ОФЗ приведут к тому, что зарубежные финучреждения будут вынуждены заниматься перекупкой бумаг у своих российских конкурентов, что создаст у них дефицит ликвидности, ослабит рыночные позиции и постепенно приведет к сворачиванию бизнеса. Если же «дочки» иностранных групп потеряют возможность открывать счета в ЦБ, они однозначно уйдут из России, резюмируют аналитики.

Еще одна угроза от антироссийских мер США в том, что новые санкции могут создать сложности в международных расчетах, предупреждают в IIF. Рубль — одна из наиболее активно торгуемых валют развивающихся стран, а санкции против ОФЗ существенно понизят его ликвидность, что увеличит стоимость трансакций для зарубежных партнеров РФ и создаст трудности в торговле. В конечном счете ограничения ударят по всей Европе.

В Минфине сообщили, что дефицит спроса на внешнем рынке заимствований всегда можно компенсировать на внутреннем.