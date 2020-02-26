Для привлечения людей в финансовые пирамиды в 2019 году начали распространяться новые схемы, пишут «Известия» , ссылаясь на экспертов по финансовому мошенничеству ЦБ. Так, создатели финансовых пирамид предлагали инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или круизную путевку. А для большей правдоподобности они начали обещать доходность, «подсчитанную» до десятых и сотых процента.

По словам представителей ЦБ, технология строительства жилых домов с помощью 3D-принтеров действительно существует, однако ни о какой реальной деятельности в случае с мошенниками речи не идет. Также создатели финансовых пирамид предлагали людям приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка. «Для получения такой опции человеку надо было ежемесячно переводить на счет организатора не менее 100 долларов и привлечь не менее пяти друзей или знакомых. За каждого нового участника сверх оговоренных пяти были обещаны начисления на личный счет процента от их взносов. При соблюдении всех условий через год клиент мог претендовать на получение дешевой путевки. Банк России выявил несколько таких пирамид. По оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек», — рассказали в пресс-службе регулятора.

Еще на одну проблему обратил внимание эксперт Олег Анисимов. По его словам, схема матричного типа (когда участники должны заполнять очередной ряд пирамиды за счет приглашенных) опасна еще и тем, что людям сложно привести десять новых клиентов. И чем больше проходит времени, тем труднее из-за «эффекта выжженного поля» становится эта задача. По такой схеме была выстроена схема пирамиды на Дальнем Востоке, но там для достоверности и солидности использовалась еще и региональная специфика.

ЦБ: в прошлом году на финансовом рынке РФ действовали 2,6 тыс. нелегальных компаний Регулятор также в 2019 году выявил 237 компаний с признаками финансовых пирамид.



Как сообщили в ЦБ, в прошлом году рекламировалась пирамида, которая предлагала «инвестиции» в быстрорастущую экономику соседних государств (прежде всего Китая): в сферу производства питания, товары повседневного спроса, комплектующие для электротехники, электронику, недвижимость. Организаторы предлагали доходность до 1% в день, срок инвестиций — 12 месяцев, а минимальная сумма вложений — всего 5 тыс. рублей. Стать инвестором было возможно только по личному приглашению партнера компании.

По мнению экспертов, росту финансовых пирамид в 2019 году способствовала диджитализация. Она позволяет компаниям, зарегистрированным где угодно, работать в глобальном масштабе. Переход финансовых мошенников в онлайн в десятки раз удешевил создание новых финансовых пирамид, сделал возможным их тиражирование с разными легендами, предназначенными для самых разнообразных аудиторий, отметили эксперты.