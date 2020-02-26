Разработчики концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП) рассматривают возможность трансформации средств, накопленных в рамках этого пенсионного продукта, в необходимый пенсионный стаж или в пенсионные коэффициенты (баллы), пишет «Коммерсант» . Об этом на круглом столе «Корпоративные пенсии — новый этап развития» рассказал советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова Степан Кузнецов.

По его словам, разработчики концепции «задумались над вопросом, как интегрировать не только перевод пенсионных накоплений из ОПС в ГПП, но и предусмотреть вариант, когда средства ГПП можно использовать для назначения страховой пенсии». Как пояснил Кузнецов, Пенсионный фонд России (ПФР) уже столкнулся со случаями, «когда люди покупают себе баллы и покупают стаж».

Сейчас можно, если у гражданина не хватает стажа или баллов для получения страховой пенсии, «докупить» их в ПФР. Для этого необходимо добровольно вступить в правоотношения по пенсионному страхованию и самостоятельно перечислять страховые взносы. Период уплаты страховых взносов засчитывается в страховой стаж, минимальный платеж для покупки в год в 2020 году составляет чуть более 30 тыс. рублей.

Аналитики подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП В свои расчеты FinExpertiza закладывала доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП, — такой ориентир в качестве идеального называл Минфин.



Для оплаты этих сумм и можно будет использовать средства, сформированные в ГПП, в том числе конвертированные из пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). По словам Кузнецова, рассматривается вариант предоставить возможность без штрафов переводить выкупные суммы по ГПП для покупки балла и стажа для государственной страховой пенсии. Как добавил источник издания, порядок уплаты добровольных страховых взносов не изменится, для этого можно будет использовать уже сформированные пенсионные средства.

По мнению экспертов, в случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану. По этой причине предложенная мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений, пояснили эксперты.