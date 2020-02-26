Центральный банк России отозвал лицензию у некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков». Соответствующие документы опубликованы на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 25 февраля 2020 года № ОД-311 отозвал лицензию от 2 марта 2017 года № 4314 на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4314)», — говорится в сообщении.

Решение об отзыве принято в связи с добровольным отказом от лицензии.