Давление на мировые цены на нефть на фоне распространения коронавируса в мире, в том числе спекулятивное, может стоить российской экономике 5 млрд долларов в квартал, заявил РИА Новости гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

В начале февраля СМИ сообщили о падении спроса на нефть в Китае на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период из-за вспышки коронавируса. Это самое большое падение со времен мирового кризиса 2008—2009 годов.

По словам Лосева, снижение на 20% потребления нефти Китаем с начала вспышки коронавируса изменило баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, в результате эталонный сорт Brent теряет 15% стоимости.

«Учитывая, что доходы российской экономики от экспорта нефти составляют приметно 120 миллиардов долларов в год, длительное давление на котировки нефти, в том числе и спекулятивное, обойдется в 5 миллиардов долларов в квартал. Правда, как показал опыт прошлых эпидемий, дольше квартала чрезвычайная ситуация не длится и рынки достаточно быстро восстанавливаются», — считает Лосев.

Вместе с тем, обращает внимание собеседник агентства, российская обрабатывающая промышленность продолжает рост, производство продуктов питания, электроники и оптического оборудования, машинного оборудования, нефтепродуктов растет при сокращении добычи полезных ископаемых, что сгладит негативные эффекты внешних факторов.

«Заявленная реализация инфраструктурных проектов также окажет поддержку экономическому росту. Поэтому для реальной экономики последствия вспышки коронавируса будут ограниченны. К тому же население планеты достигло 7,7 миллиарда человек, и без базовых товаров: нефти, газа, металлов, удобрений и прочего — человечеству не обойтись, в отличие, например, от предметов роскоши и Phone», — считает он.

«То, что Россия не встроена в связанные с Китаем цепочки производства товаров с высокой добавленной стоимостью, такие как электроника, в текущей ситуации является несомненным плюсом», — уверен Лосев.