После успешно пройденного собеседования 30% соискателей отказываться от работы, говорится в исследовании сервиса Superjob. Наиболее частые причины отказа: низкая зарплата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).

Также 13% опрошенных отказались от трудоустройства из-за возможности выбора из нескольких вакансий и предпочли предложение другого работодателя. Каждый десятый в качестве причины отказа назвал удаленность места работы от дома, 5% отказались из-за того, что в процессе трудоустройства узнали плохие отзывы о компании.

Опрос: почти треть россиян хотят получать зарплату и при этом не работать​ Больше всего имидж обеспеченного безработного привлекает россиян в возрасте 25—34 лет (32%), а вот среди молодежи до 24 лет, напротив, меньше всего сторонников подобной идеи (23%).

По 3% респондентов смутили широкий круг должностных обязанностей и «серая» зарплата. По 2% соискателей в качестве причин отказа от трудоустройства указали недоверие к компании, антипатию к руководству и рабочему коллективу, отсутствие официального трудоустройства и интуитивное ощущение «не мое». Также россияне называли затягивание решения о приеме на работу, семейные обстоятельства, отсутствие возможностей карьерного роста, неинтересный или маленький функционал (14%).