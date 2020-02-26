Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,59% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 984,86 пункта. Индекс РТС снизился на 0,42% до 1 439,98.

«Основные западные фондовые индексы во вторник продолжили свое падение. Вслед за общей тенденцией снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи потерял 3,33%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 5,16%. Снижение азиатских рынков задает неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, падение может быть продолжено. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 975—3 035 пунктов, по индексу РТС — 1 430—1 460 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.