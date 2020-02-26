Хоум Кредит Банк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях, а по вкладу «12 месяцев» — в долларах и евро.

Доходность депозита «12 месяцев Плюс» составит 5,2% (вместо 5,6%), «36 месяцев Плюс» — 6,3% (вместо 6,7%), «24 месяца Плюс» — 5,9% (ранее — 6,3%), «18 месяцев Плюс» — 5,6% годовых (прежде 6%).

Минимальная сумма депозитов составляет 1 тыс. рублей.

Депозит «12 месяцев» в долларах открывается под 0,5% (прежде — под 1%), в евро — под 0,01% годовых (вместо 0,3%). Минимальная сумма — 100 долларов или евро.

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Кабинет Плюс» (от 1,5 млн рублей на 12 месяцев) оформляется под 5,4% годовых (ранее — под 5,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

Все вклады можно пополнять в течение 30 дней с даты заключения договора. Минимальная сумма допвзносов составляет 1 тыс. рублей или 100 долларов и евро.