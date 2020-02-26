Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 13 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 7 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 65,47 рубля (плюс 9 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 6 копеек и составил 71,16 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду утром рубль может продолжить снижение, но уже более медленными темпами. «Повышаем прогнозы по курсу доллара до 65—66 рублей, по курсу евро — до 71—72 рублей», — поясняла Мильчакова.

«Совсем не радует рубль, который вчера потерял треть процента к уровню закрытия глобальных торгов понедельника, притом что доллар продолжил плавное снижение к корзине мировых валют. Сегодня российская валюта потеряла такую поддержку, как пик налогового периода, и при ухудшении внешнего фона рубль в паре с долларом продолжит двигаться в район 67. Целью же отскока является отметка 64,4 рубля за доллар, это верхняя граница «боковика», в которой рубль торговался с начала февраля», — сообщал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.