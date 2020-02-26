Чистая прибыль группы ВТБ выросла в 2019 году по сравнению с 2018-м на 12,9% и достигла 201,2 млрд рублей, что соответствовало прогнозу. Такие данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО приводятся в релизе ВТБ, головного банка группы.

Как отмечается в сообщении, годовая чистая прибыль группы увеличилась «на фоне высокого роста комиссионных доходов и улучшения качества активов».

В IV квартале 2019 года чистая прибыль группы составила 73,2 млрд рублей (плюс 76% к аналогичному периоду 2018-го).

Чистые процентные доходы составили 440,6 млрд рублей за год, оказавшись чуть больше, чем годом ранее (439,7 млрд). Рост стоимости фондирования на 0,3 процентного пункта до 5,2% способствовал увеличению процентных расходов на 19,4%, в то время как процентные доходы повысились только на 11%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, снизилась на 0,1 п. п. до 8,4%, поясняют в ВТБ.

Чистые комиссионные доходы за 2019 год выросли на 29,2% до 108,5 млрд рублей. «Высокий рост чистых комиссионных доходов обусловлен операциями с ценными бумагами и операциями на рынках капитала, вознаграждением за распространение страховых продуктов и агентские услуги и консолидацией приобретенных банков», — указано в релизе.

Расходы на персонал и административные издержки составили 254,2 млрд рублей, увеличившись на 12,6% по сравнению с 2018 годом. Как отмечают в банке, рост операционных расходов был вызван консолидацией приобретенных банков, а также расходами на трансформацию, при этом во втором полугодии наблюдалось замедление роста расходов.

За 2019 год совокупный кредитный портфель группы вырос на 0,3% до 11 трлн 461,5 млрд рублей.

Портфель кредитов физическим лицам увеличился на 12,6%. В приросте портфеля учтены крупные сделки по продаже ипотечных кредитов в рамках секьюритизации, а без учета этого фактора рост розничного портфеля составил 19% в 2019 году. Портфель потребительских кредитов вырос на 14,2% с начала года, ипотечных кредитов — на 11,9%. По состоянию на 31 декабря 2019 года доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в общем портфеле кредитов физическим лицам составила 52%, не изменившись с начала года.

Портфель кредитов юридическим лицам сократился на 4% в 2019 году, в основном в результате серии крупных погашений в IV квартале. Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 10% с начала года. Доля кредитов таким заемщикам в общем портфеле кредитов юрлицам повысилась с начала года на 2,3 п. п. до 18%.

Рыночные доли группы ВТБ в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составили 18,2% и 17,4%, снизившись в 2019 году на 0,4 и 0,3 п. п. соответственно.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле на 31 декабря 2019 года составила 4,7% (минус 1 п. п. по сравнению с аналогичной датой 2018-го). Группа существенно увеличила покрытие неработающих кредитов резервами — до 128,7% на конец 2019 года со 112% на 31 декабря 2018-го.

Объем средств клиентов в 2019 году увеличился на 5,5% до 10 трлн 974,2 млрд рублей. Доли группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составили 20,2% (минус 0,5 п. п. за год) и 15,1% (плюс 1,1 п. п.) соответственно.

В числе прочего сообщается, что объем клиентских активов платформы «ВТБ Капитал Инвестиции» составил 1,9 трлн рублей на 31 декабря 2019 года. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами: число клиентов выросло в 2,5 раза и превысило 700 тыс., а объем активов по этому направлению увеличился на 60% до 922 млрд рублей.



В общей сложности в 2019 году группа ВТБ привлекла свыше 1 млн новых клиентов, доведя общее количество клиентов до 13,9 млн.

