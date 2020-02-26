Эс-Би-Ай Банк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,3 процентного пункта.

Доходность депозита «Свои правила» (от 30 тыс. рублей на 181, 367, 548 и 730 дней) при открытии в отделении составит 5,4—5,9%, онлайн — 5,65—6,15% годовых. Процентные ставки указаны при выплате процентов в конце срока, а также при отсутствии возможности выбора дополнительных опций: пополнение, частичное снятие, выплата процентов ежемесячно или ежемесячная капитализация. При выборе дополнительных опций действуют пониженные процентные ставки в зависимости от выбранной опции.

«Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей на 367, 548 и 730 дней) в отделении оформляется под 5,6—5,9%, онлайн — под 5,85—6,15% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Твой год» (от 30 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 5% в отделении и под 5,25% годовых онлайн. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Актуальный+» (на 367 дней) открывается в отделении под 4,4%, онлайн — под 4,65%, а «Удобный» (на 181 день) — под 4,5% в отделении и под 4,75% годовых онлайн.

Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Для вклада «Удобный» предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.