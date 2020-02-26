Банк России установил официальные курсы валют на 27 февраля.

Курс доллара вырос на 59,64 копейки, составив 65,5177 рубля (64,9213 рубля на 26 февраля). Курс евро увеличен на 78,48 копейки до 71,2439 рубля (70,4591 рубля на 26 февраля).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 65,62 рубля (плюс 24 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,46 рубля (плюс 36 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 65,36—65,67 рубля за доллар и 71,11—71,53 рубля за евро.