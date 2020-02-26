Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала. Так, закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.

«Благодаря внесенным изменениям семьи получат возможность направить материнский капитал на решение вопросов первостепенной важности, таких как строительство или реконструкция жилых домов, в том числе на садовых земельных участках. Все новации позволят значительно повысить доступность этой меры социальной поддержки. Как ожидается, в этом году более миллиона семей получат средства на первого и второго ребенка», — сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова, комментируя этот закон.

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Согласно документу, срок выдачи сертификата сокращается с 15 до пяти дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Сократится и срок выдачи средств маткапитала с 30 до десяти дней. Устанавливается, что право на получение маткапитала на первого ребенка распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 тыс. 617 рублей.