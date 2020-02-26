В банковской системе РФ в 2019 году было выявлено 41 355 поддельных денежных знаков Банка России, свидетельствует статистика регулятора.

В частности, в обороте обнаружились 28 668 поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей, 8 602 поддельные банкноты номиналом 1 тыс. рублей и 2 788 поддельных банкнот номиналом 2 тыс. рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (три штуки). При этом обнаружено 167 поддельных монет номиналом 10 рублей, 60 поддельных монет номиналом 5 рублей и одна поддельная монета номиналом 1 рубль.

По данным ЦБ, в течение года также было выявлено 712 поддельных 500-рублевых купюр, 214 сторублевок, 94 фальшивые банкноты достоинством 200 рублей и 46 ненастоящих 50-рублевок.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено за год в Центральном федеральном округе (23 760 штук), наименьшее — в Дальневосточном (511 штук).

Поддельных банкнот иностранных государств в 2019 году выявлено 2 364 штуки. Большинство среди них составили фальшивые доллары США (1 822 купюры). Поддельных банкнот евро обнаружено 476 штук. Кроме того, быливыявлены поддельные китайские юани (63) и фунты стерлингов (три купюры).

Больше всего поддельных российских денег в 2019 году было обнаружено в декабре, меньше всего — в январе. С точки зрения выявления поддельных иностранных денег пиковым месяцем был июнь, самым спокойным — ноябрь.



В целом уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким — семь подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении, как и в 2018 году, констатируют в ЦБ. Текущий уровень является минимальным за период, по которому приводятся данные в материале регулятора (с 2011 года). В 2011-м уровень был самым высоким за указанное время — 17 подделок на 1 млн банкнот.



В материале ЦБ также представлены подробные данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе в IV квартале 2019 года.

