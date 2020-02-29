Росгосстрах Банк и «Даймлер Камаз Рус» запустили партнерскую программу «Финансирование склада». Теперь дилерская сеть компании и сеть авторизованных сервисных станций грузовой техники Mercedes-Benz могут получить кредитные средства от банка на особых условиях, следует из релиза финучреждения.



«Заемные средства по кредитной программе предназначены для финансирования текущих потребностей дилерских центров «Даймлер Камаз Рус» по формированию склада транспортных средств под залог приобретаемой автотехники. Программа распространяется в том числе и на демонстрационные автомобили. В рамках программы «Финансирование склада» для дилерских центров предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока», — отмечается в релизе.

Кроме того, возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Срок кредита — до шести месяцев.