В онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса Райффайзенбанка появилась возможность формировать налоговую декларацию: она будет рассчитана и сформирована автоматически в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн», говорится в релизе финучреждения.



Новая функциональность уже доступна индивидуальным предпринимателям на «УСН Доходы без сотрудников», которые должны подать декларацию до 30 апреля.

«Чтобы сформировать декларацию, необходимо в разделе «Бухгалтерия» в интернет-банке для малого бизнеса перейти во вкладку «Налоги-Декларация»; проверить суммы дохода по каждому кварталу и указать уплаченные страховые взносы. Декларация будет рассчитана и сформирована автоматически и доступна для скачивания», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время клиенты смогут выпустить КЭП (квалифицированную электронную подпись), подписать и подать декларацию онлайн, без посещения налоговой.

