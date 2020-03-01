Банки должны будут сообщать клиентам о блокировке средств

Операторы платежных систем с 26 марта будут обязаны сообщать клиентам о заморозке их счетов в день блокировки. Банк или сервис электронных платежей должен будет сообщать не только о самом факте блокировки, но и о ее причинах. Сделать это он сможет по телефону или через СМС — так, как это прописано в договоре обслуживания. Заблокировать счета клиентов банк может, как и прежде, по судебному постановлению, а также при подозрении на мошеннические операции или нарушение «антиотмывочного» законодательства.

Замаскировавшихся под брокеров букмекеров лишат лицензии

Участников рынка ценных бумаг начнут лишать лицензий за незаконные азартные игры и лотереи, которые проводились под видом их профессиональной деятельности. Соответствующий закон вступит в силу 28 марта. Речь идет о сделках с использованием псевдофинансовых продуктов, например бинарных опционов. Теперь брокеру, предложившему гражданам участие в подобных азартных играх, грозит не только штраф, но и отзыв лицензии.

Самозанятые смогут участвовать в госзакупках на льготных условиях

Самозанятые с 28 марта смогут участвовать в госзакупках на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Участвовать в закупках самозанятые имели право и раньше, но на общих основаниях, то есть были лишены некоторых преференций. Речь идет, например, об обязательных квотах на закупки, сокращенном сроке оплаты товаров и услуг и участие в различных партнерских программах.

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным

Доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти с 1 марта будет бесплатным, то есть перестанет тарифицироваться. Это означает, что пользователь сможет воспользоваться ресурсами даже при нулевом балансе.

Адвокатские «гонорары успеха» узаконят

С 1 марта адвокат, одержавший победу в суде, сможет рассчитывать на часть от присужденной его клиенту суммы. Такой вариант подойдет подзащитным, в деле которых велик шанс на успех, но средств рассчитаться с защитником на момент заключения соглашения нет. В таком случае адвоката можно привлечь обещаниями «гонорара успеха». Единственное ограничение — нововведения не распространяются на адвокатов, ведущих административные и уголовные дела.