Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило банку «РЕСО Кредит» кредитный рейтинг «A.ru» со «стабильным» прогнозом.

Как следует из сообщения НКР, оценка собственной кредитоспособности банка находится на уровне «bb+», при этом «глубокая интеграция банка в деятельность группы «РЕСО», а также его важность для группы в качестве расчетного центра определяют присвоение кредитного рейтинга на пять уровней выше оценки собственной кредитоспособности благодаря высокой вероятности экстраординарной поддержки».

Уточняется, что нестандартная бизнес-модель банка, деятельность которого фактически полностью сконцентрирована на группе «РЕСО», а также концентрация управления банком на уровне группы не в полной мере учтены в оценке собственной кредитоспособности, поскольку являются частью оценки поддержки со стороны группы.

Основным источником прибыли для банка выступают доходы от вложений в портфель ценных бумаг, на которые приходится более 60% валюты баланса. На балансе банка преобладают активы высокого кредитного качества — рыночные облигации, а также средства в Банке России и Национальном Клиринговом Центре. Аналитики отмечают, что рентабельность бизнеса банка зависит от переоценки портфеля ценных бумаг и подвержена волатильности. Банк не развивает кредитование: на остаток кредитного портфеля на балансе приходится менее 0,5%. В среднесрочной перспективе банк не планирует существенно увеличивать активы либо менять бизнес-модель.

Консервативная политика группы при управлении банком выражается в его низкой склонности к риску и поддержании значительного буфера капитала и ликвидности.

Оценка системы управления в банке как адекватной учитывает высокое качество бизнес-процессов на уровне группы «РЕСО», следует из релиза НКР.