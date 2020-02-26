Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в течение двух недель завершит формирование поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которые позволят суду присяжных рассматривать дела по экономическим статьям. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск.

«Мы еще формируем [поправки], я думаю, что на следующей неделе они появятся», — сказал он и добавил, что поправки будут переданы на рассмотрение в Верховный суд, который их и инициировал.

Дела по экономическим статьям могут передать судам присяжных Это может повысить объективность судопроизводства.

По словам Титова, главной целью их принятия является определение судом присяжных наличия умысла у обвиняемых по таким делам.

«Суд присяжных должен принимать решение — был умысел на совершение мошеннических действий, или обстоятельства привели к невыполнению договорных обязательств, невозврату кредита или прочего. Это мы сейчас формулируем», — уточнил Титов.