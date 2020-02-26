Чистый доход группы ВТБ от продажи пакета акций мобильного оператора Tele2 в 2019 году составил 12,5 млрд рублей, рассказал член правления банка Дмитрий Пьянов на конференц-звонке по результатам группы за 2019 год по МСФО.



«Размер чистого дохода от этой сделки в четвертом квартале составляет 12,5 миллиарда рублей», — сообщил Пьянов. «Взамен Tele2 мы получаем денежные средства и акции «Ростелекома». По завершении расчетов эффективная доля группы ВТБ в «Ростелекоме» составит чуть более 17% акционерного капитала», — отметил он.

В феврале ВТБ и консорциум инвесторов заключили с «Ростелекомом» ряд юридически обязывающих соглашений о продаже 55% акций «Tele2 Россия». До сделки «Ростелекому» принадлежали 45% акций сотового оператора, оставшейся долей владел консорциум Tele2 Russia Holding AB (50% принадлежат ВТБ, 40% — у Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова и 10% — у банка «Россия»).