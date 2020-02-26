Минфин поддерживает инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о том, чтобы разрешить просрочившим выплаты по ипотечным кредитам заемщикам самим продавать недвижимость, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в Думу законопроект, который предлагает разрешить просрочившим выплаты по ипотечным кредитам заемщикам самим продавать недвижимость, находящуюся в залоге у банков.

Ирина Яровая предложила упростить продажу жилья проблемных ипотечников Срок реализации заложенного имущества физическим лицом должен составлять не более шести месяцев.

«Есть такая жалоба, что банки продают долго и невыгодно, люди платят проценты... Мы поддерживаем (инициативу Яровой. — Прим. ред.) при условии, что средства будут поступать на определенный счет, который контролирует банк, а не гражданин. Это может быть ровно тот счет, с которого деньги должны быть направлены на погашение кредита по ипотеке», — сказал Моисеев, подчеркнув, что в Минфин это предложение пока не поступало.

Он отметил, что в ином случае «найдутся граждане, таких граждан будет немало, которые получат деньги на свой счет, тут же их снимут, обналичат и скажут: у меня их нет».