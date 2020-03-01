Компания «МТС» запускает в Московском регионе комплексное решение для ретейла, совмещающее в себе противокражную систему защиты и информационно-рекламную медиапанель с управлением контентом через облачную платформу «МТС TVBit». Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Новый продукт состоит из акустомагнитных рамок с интегрированными цифровыми медиапанелями, которые устанавливаются на выходе из торговой точки, и облачной системы управления контентом «МТС TVbit».

«Решение интегрируется с внутренними IT-системами клиента — видеонаблюдением, CRM и бухгалтерскими программами. В совокупности с возможностями аналитики больших данных МТС комплекс позволяет планировать и проводить персонализированные рекламные кампании, менять их в течение дня, настраивая сообщения на конкретную узкую целевую аудиторию, и отслеживать эффективность рекламы в каждой торговой точке», — говорится в релизе.

Противокражное оборудование производится компанией «Антивор» и поставляется на эксклюзивных условиях в рамках сервиса TVBit от МТС.

