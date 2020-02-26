Сведения о договоре автокаско можно будет указывать на обратной стороне полиса ОСАГО, не заключая договора добровольного автострахования в виде отдельного документа. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст.

Как поясняется на сайте регулятора, указание устанавливает минимальные требования к условиям осуществления добровольного автострахования, если полис каско оформляется таким образом. «Этот полис должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, но не более 20% от страховой суммы», — отмечается в сообщении.

Срок действия такого договора каско должен будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО, а в случае прекращения действия полиса ОСАГО будет прекращаться и действие полиса автокаско. При этом договор каско можно будет расторгнуть, в том числе в период охлаждения, не прекращая действия полиса ОСАГО.

«Изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний», — рассчитывают в ЦБ. Там уточняют, что такая возможность может быть предоставлена страховщиком при покупке клиентом как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО.



Документ вступает в силу 8 марта 2020 года — по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.