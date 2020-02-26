Сокращение количества способов закупок до трех (конкурс, аукцион и запрос котировок) в поправках к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ) связано с невостребованностью и сложностью других процедур, заявил замминистра финансов РФ Алексей Лавров на пресс-конференции в ТАСС.

«Есть статистика применения способов. И все двухэтапные конкурсы и конкурсы с ограниченным участием составляют менее 1% от всех используемых способов закупок. То есть на практике они абсолютно не востребованы», — пояснил Лавров.

«Чем проще считается система, тем она в целом эффективнее, а мы слишком усложнили конструкцию, сделали плохо и заказчикам, и поставщикам. У нас нет сейчас опасений, что мы здесь уберем какой-то очень нужный и востребованный способ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил законопроект, оптимизирующий порядок госзакупок, который, в частности, предусматривает сокращение количества способов закупок до трех наиболее распространенных — конкурса, аукциона и запроса котировок. Исключаются избыточные двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса.