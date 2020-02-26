Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о запрете для высших должностных лиц, включая министров, сенаторов и губернаторов, иметь иностранные активы и счета за рубежом и предложил расширить список таких лиц, включив в него и главу государства.

«Я полностью согласен. Только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное лицо», — сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.