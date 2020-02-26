Президент России Владимир Путин считает важным отметить в Конституции РФ необходимость защиты персональных данных в киберпространстве. Глава государства поддержал предложение о закреплении в Основном законе нормы, касающейся обеспечения безопасности личности при применении информационных технологий.

В ходе заседания рабочей группы по разработке поправок в Конституцию глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил инициативу внести в текст Основного закона положение о кибербезопасности личности, общества и государства.

«К ведению РФ предполагается отнести обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, при обороте цифровых данных», — сказал парламентарий. По его словам, включение такой нормы в ст. 71 Основного закона приравняет обеспечение безопасности личности к вопросам обороны и безопасности, «подчеркивая значимость тех вызовов, которые стоят перед страной».

«То, что вы предлагаете в Конституции отметить, что при развитии технологий нужно обеспечить безопасность личности, общества и государства, — это чрезвычайно важно и, конечно, востребовано. Поэтому, безусловно, все это будет поддержано», — заверил Путин.