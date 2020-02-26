ЦБ РФ привлек Альфа-Банк, банк «Открытие» и Тинькофф Банк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Три постановления в отношении Тинькофф Банка от 31 января этого года, постановление в отношении «Открытия» от 30 декабря 2019-го и постановление в отношении Альфа-Банка от 3 февраля 2020-го вступили в законную силу 26 февраля.

По всем постановлениям банки привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В каждом из случаев назначен административный штраф, который в соответствии с указанной статьей КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк ранее уже привлекал эти кредитные организации к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями, особенно часто — банк «Открытие». Последний несколько раз это комментировал.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.