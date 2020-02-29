Наиболее экономные россияне живут в относительно небольших городах с населением 250 000—500 000 человек, уровень среднемесячной заработной платы в которых варьируется от 28 000 рублей до 44 000 рублей, сумма займа достигает 25% от уровня заработной платы. Об этом в своем исследовании сообщила микрофинансовая компания Creditter (ранее носила название SmartCredit).



«Минимальные суммы (менее семи тысяч рублей) при обращении в МФО запрашивают в таких городах, как Комсомольск-на-Амуре, Орел, Нижнекамск и в Еврейской автономной области. В Смоленске и Иванове требуются 7 200 рублей и 7 300 рублей; в Стерлитамаке и Чебоксарах — 7 400 рублей и 7450 рублей; замыкают рейтинг Кузбасс (7 500 рублей) и Рязань (7 700 рублей)», — говорится в сообщении.

Лидерами по суммам взятых микрозаймов остаются жители Москвы и Санкт-Петербурга, где средняя сумма составила 11 800 рублей и 11 400 рублей соответственно. При уровне среднемесячной заработной платы в 96 600 рублей и 63 800 рублей суммы займа составляют 12% и 17% соответственно, заключили в Creditter.

Топ-10 российских городов с минимальной средней суммой выданного займа

