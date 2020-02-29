Наиболее экономные россияне живут в относительно небольших городах с населением 250 000—500 000 человек, уровень среднемесячной заработной платы в которых варьируется от 28 000 рублей до 44 000 рублей, сумма займа достигает 25% от уровня заработной платы. Об этом в своем исследовании сообщила микрофинансовая компания Creditter (ранее носила название SmartCredit).
«Минимальные суммы (менее семи тысяч рублей) при обращении в МФО запрашивают в таких городах, как Комсомольск-на-Амуре, Орел, Нижнекамск и в Еврейской автономной области. В Смоленске и Иванове требуются 7 200 рублей и 7 300 рублей; в Стерлитамаке и Чебоксарах — 7 400 рублей и 7450 рублей; замыкают рейтинг Кузбасс (7 500 рублей) и Рязань (7 700 рублей)», — говорится в сообщении.
Лидерами по суммам взятых микрозаймов остаются жители Москвы и Санкт-Петербурга, где средняя сумма составила 11 800 рублей и 11 400 рублей соответственно. При уровне среднемесячной заработной платы в 96 600 рублей и 63 800 рублей суммы займа составляют 12% и 17% соответственно, заключили в Creditter.
Топ-10 российских городов с минимальной средней суммой выданного займа
|
№
|
Регион
|
Сумма займа, рублей
|
Уровень среднемесячной заработной платы по итогам 2019 года, рублей
|
Сумма займа от уровня заработной платы в городе, %
|
1
|
Комсомольск-на-Амуре
|
6 000
|
44 300
|
14
|
2
|
Орел
|
6 500
|
29 500
|
22
|
3
|
Биробиджан (Еврейская автономная область)
|
6 600
|
37 700
|
18
|
4
|
Нижнекамск
|
6 750
|
37 800
|
18
|
5
|
Смоленск
|
7 200
|
31 700
|
23
|
6
|
Иваново
|
7 300
|
29 400
|
25
|
7
|
Стерлитамак (Республика Башкортостан)
|
7 400
|
31 300
|
24
|
8
|
Чебоксары (Чувашская Республика)
|
7 450
|
28 100
|
27
|
9
|
Кузбасс (Кемеровская область)
|
7 500
|
40 000
|
19
|
10
|
Рязань
|
7 700
|
35 200
|
22