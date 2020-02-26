В прошлом году в Китае стало на 182 миллиардера больше, в то время как в США их число увеличилось лишь на 59 человек. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на доклад китайской исследовательской компании «Хужунь».



«Сегодня в Китае миллиардеров больше, чем в США и Индии, вместе взятых», — приводит газета слова главы компании Руперта Хугеверфа.

По данным на 31 января 2020 года, общее число миллиардеров в КНР достигло 799, а в США их стало 626. На третьем месте оказалась Индия — в этой стране в прошлом году насчитывалось 137 миллиардеров. Россия с 91 миллиардером заняла шестое место в списке «Хужунь».

Больше всего богачей с активами, превышающими миллиард долларов, проживает в китайской столице Пекине — 110 человек. В Нью-Йорке исследователи насчитали 98 миллиардеров.

Список богатейших людей планеты, по данным «Хужунь», возглавляет американский предприниматель, основатель компании Amazon Джефф Безос с состоянием 140 млрд долларов. Самый известный китайский миллиардер — основатель компании Alibaba Джек Ма расположился на 21-м месте с 45 млрд долларов.