Министерство строительства и ЖКХ подготовило проект приказа с показателями средней рыночной стоимости кв. м жилья по субъектам РФ на II квартал 2020 года. По сравнению с аналогичными данными 2019 года, цены за кв. м могут вырасти в 73 из 85 субъектов, следует из опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов документа.



Так, за год не изменится средняя рыночная стоимость кв. м жилья в Брянской (30,4 тыс. рублей за кв. м), Владимирской (36,9 тыс. рублей), Калужской (41,8 тыс. рублей), Смоленской (почти 33 тыс. рублей) и Ярославской (почти 42,4 тыс. рублей) областях в Центральном федеральном округе, Республике Коми (46,3 тыс. рублей), Псковской области (почти 35 тыс. рублей) в Северо-Западной федеральном округе, Республике Мордовия (почти 39,5 тыс. рублей), Оренбургской (34,4 тыс. рублей) и Самарской областях (почти 36,7 тыс. рублей) в Приволжском федеральном округе, Республике Хакасия (36 тыс. рублей) и Томской области (почти 42,8 тыс. рублей) в Сибирском автономном округе.

В остальных регионах страны Минстрой планирует увеличить средние цены за кв. м во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Москве средняя рыночная стоимость кв. м жилья, установленная Минстроем, вырастет на 15% (с 91,6 тыс. рублей за кв. м до 105,7 тыс. рублей за кв. м), в Санкт-Петербурге — на 11% (с 71 тыс. рублей за кв. м до 79,1 тыс. за кв. м).

Обсуждение проекта приказа завершится 11 марта 2020 года.