Банк «Русский Стандарт» проанализировал, какие изменения претерпел привычный россиянам механизм пользования банкоматами за 2019 год.

Согласно исследованию, растущая популярность переводов через Систему быстрых платежей (СБП) на собственные счета в разных банках постепенно вытесняет традиционную модель работы клиентов с АТМ.

«Количество операций получения наличных в АТМ в 2019 году снизилось на 18% (по сравнению с 2018-м). В свою очередь, число операций внесения наличных упало на 28%. В то же время значительно выросли пополнения карт (счетов) через безналичные направления — в 2,5 раза в 2019 году относительно 2018-го. Специалисты отмечают: все больше россиян останавливают свой выбор на максимально удобном сервисе переводов денежных средств самому себе в разные банки (me2me) через СБП», — отмечается в релизе.

Все возможные платежи (такие как переводы, оплата счетов, кредитов) россияне все чаще предпочитают делать, не выходя из дома, онлайн. Так, снижается не только число операций по снятию и внесению наличных, но и объем (общей суммы) внесения (на 24%), и объем (общей суммы) снятия наличных (на 5,7%). Средняя сумма получения средств с карты в банкоматах АТМ в 2019 году — 20 220 рублей.

По данным «Русского Стандарта», в 2019 году чаще всего совершались в банкоматной сети следующие операции:



пополнение счета;

внесение наличных;

выдача наличных;

получение информации о балансе карты;

печать мини-выписки.

Немало клиентов также с помощью АТМ предпочитают оплачивать различные счета. Самая востребованная услуга по оплате счетов среди россиян в последние годы — пополнение мобильного телефона. На втором месте по популярности — оплата ЖКУ (со средним чеком в 2 779 рублей) и городской телефонной связи (583 рубля).

«За указанный период времени безусловными лидерами по числу операций, совершенных в АТМ банка «Русский Стандарт», стали Москва (19%) и Санкт-Петербург (7,1%). Тройку лидеров замыкает столица Татарстана — в Казани этот показатель составляет 3,2%. К слову, в позапрошлом году в топ-3 вошли те же самые города — 18,9%, 6,8% и 3% соответственно. Бесконтактные банкоматы наибольшей популярностью также пользуются в Москве (28,8%), Санкт-Петербурге (6,3%) и Казани (2,6%)», — говорится в исследовании.