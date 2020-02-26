В Госдуму внесены поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Автором законопроекта, как говорится в сообщении нижней палаты парламента, выступает правительство РФ.



«Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — сказано в проекте закона.

При этом авторы инициативы подчеркивают, что для подтверждения факта прохождения диспансеризации работник обязан будет предоставить справку из поликлиники.

Исключение составляют работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.