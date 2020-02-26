В феврале 2020 года финансовая онлайн-платформа Webbankir (МФК «Вэббанкир») впервые выплатила акционерам дивиденды в размере 100 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.



«Решение о выплате дивидендов было принято по итогам сильных результатов 2019 года. Не секрет, что год был сложным и отчасти переломным для отрасли. Участники рынка перестраивали свои бизнес-модели с учетом новой регуляторной политики Центрального банка: с 1 июля 2019 года максимальный размер процентной ставки по потребительским кредитам и займам был ограничен 1% в день, что привело к снижению доходности PDL-кредитования фактически вдвое. Тем не менее благодаря оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности скоринговой системы и тщательной работе с клиентской базой нам удалось сохранить текущий уровень доходности и показать впечатляющие финансовые показатели, особенно по итогам четвертого квартала 2019 года», — комментирует сооснователь и генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.

В течение 2019 года через платформу Webbankir было выдано займов на 7 млрд рублей, что почти на 30% превышает показатель предыдущего года. В 2018 году объем выдач составил 5,4 млрд рублей.

Портфель займов на 1 января 2020 года достиг 648 млн рублей (для сравнения: на аналогичную дату 2019-го объем активного портфеля составлял 568 млн рублей). Таким образом рост портфеля составил 14%.

Доля займов, просроченных на 90 дней и более, сократилась за год с 14% до 8% от общего числа выдач. Средний размер займа на платформе Webbankir, напротив, увеличился с 7 тыс. до 9 тыс. рублей. Средний срок займа вырос с 22 до 28 дней.

За полгода, с июня 2019 года, объем инвестиционных займов, привлеченных Webbankir, увеличился на 20%.

Доля заемщиков Webbankir с высоким ежемесячным доходом (от 100 тыс. рублей) за последний год выросла почти на 20%. Если в январе 2019 года она оценивалась в 4% от общей клиентской базы, то сейчас — в 4,8%.