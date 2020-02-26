Банк России разделяет озабоченность МВД масштабами хищений средств банков и поддерживает предложения об укреплении сотрудничества, но проблемы несвоевременного реагирования на преступления в финансовой сфере лежат в другой плоскости, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Банк России разделяет озабоченность МВД масштабами хищений средств банков и поддерживает предложения об укреплении сотрудничества с правоохранительными органами для достижения неотвратимости наказания виновных и возмещениям ими причиненного ущерба. Но факты свидетельствуют о том, что основные проблемы несвоевременного реагирования на преступления в финансовой сфере и низкой эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не в плоскости межведомственного взаимодействия», — сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее в среду министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что Банк России несвоевременно информирует МВД о выявленных им правонарушениях в банковской сфере.

«К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе о результатах контрольно-надзорной деятельности. Рассчитываем, что повышению эффективности противодействия преступлениям в банковской сфере будет способствовать внесение соответствующих изменений в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии», — сказал Колокольцев.

По его словам, в настоящее время усилен контроль за ситуацией в кредитно-финансовой сфере, где сохраняется высокий уровень правонарушений.

«Широкое распространение, в частности, получили хищения денежных средств банков и их клиентов, в том числе работниками самих кредитных организаций либо при их участии. Зачастую это приводит к отзыву лицензий и последующему банкротству учреждений, что негативно отражается на интересах вкладчиков и в целом на финансовом рынке», — подчеркнул Колокольцев.