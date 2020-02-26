Банк России засекретил банковскую отчетность по валютным и биржевым расчетам, следует из документа регулятора, размещенного в среду на его сайте.

«Настоящее указание вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования», — говорится в документе.

В ноябре прошлого года Банк России на портале проектов нормативных правовых актов опубликовал указание о составе и порядке раскрытия информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций. Этот проект добавляет к ранее агрегированным счетам новые: 304 — «Счета для осуществления клиринга» и 474 — «Расчеты по отдельным операциям и корректировки».

Ранее ЦБ отказался от публичного раскрытия в части счетов оборонных предприятий, а также от раскрытия отчетности банковских групп.